Тамбов, , 17:49 — REGNUM Бывший директор АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области», возглавлявший организацию до мая 2019 года, подозревается в превышении должностных полномочий, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в 2014 году АО «АИЖК» и строительная компания заключили договоры долевого участия на возведение многоквартирного жилого дома в северной части города Тамбова. Однако в конце 2016 года компания сообщила, что строительство завершить не может. Размер долга перед АО «АИЖК» на тот момент составлял порядка 150 миллионов рублей.

Согласно материалам дела, подозреваемый, не приняв мер ко взысканию, самостоятельно, без одобрения Совета директоров, заключил несколько сделок по переводу на подконтрольное ему юридическое лицо, которое не имело никаких активов.

«Указанные противоправные действия подозреваемого создали условия для невозможности взыскания многомиллионного долга с первоначальной фирмы-подрядчика», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе регионального отделения «Единой России» уточнили, что речь идёт о депутате Тамбовской областной думы Михаиле Шубине. В пресс-службе подчеркнули, что его членство в «Единой России» приостановлено на период проведения следственных действий с 1 ноября.