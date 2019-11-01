Нарьян-Мар, , 17:41 — REGNUM Три ножевых ранения нанес убийца шестилетнему мальчику во время тихого часа в детском саду Нарьян-Мара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий семье погибшего.

По данным источника, на момент трагедии воспитатель находилась в спальне, рядом с детьми. Все произошло на ее глазах.

«Кроватка Кирилла стоит прямо рядом со входом, малыш даже не успел проснуться», — сообщил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ сообщали, что воспитатели, увидев вооруженного преступника, убежали за помощью к охраннику. По подозрению в убийстве мальчика арестован 36-летний Денис Поздеев.