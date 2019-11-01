Новосибирск, , 17:40 — REGNUM В регионах России в настоящее время ведётся работа по поиску источников финансирования для осуществления охраны детских садов только сотрудниками ЧОПов. Об этом сообщил начальник отдела контроля организации питания и ресурсного обеспечения департамента образования мэрии Новосибирска Роман Попов.

«В августе вышло постановление правительства РФ о том, что охрана детских садов в обязательном порядке должна осуществляться частными охранными предприятиями. Эта работа сейчас ведётся. И после определения источника финансирования, я думаю в том году, это работа будет закончена, — рассказал Попов. — Точную сумму не скажу, но речь идёт о нескольких сотнях млн рублей».

По его словам, источниками финансирования могут выступить муниципальные, региональные или федеральный бюджеты. Однако поиски источников финансирования всё ещё ведётся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после убийства ребёнка в детском саду Нарьян-Мана выборочно проверят детсады Новосибирска.

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