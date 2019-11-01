Нальчик, , 17:39 — REGNUM В Кабардино-Балкарии трое человек отравились угарным газом. В больницу госпитализированы женщина и две ее дочери 15 и 19 лет, сообщили 1 ноября в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Нальчик».

Инцидент произошел в ночь на 1 ноября в селении Хушто-Сырт Чегемского района. На месте происшествия специалисты газовой компании были уже в 00:40. Было установлено, что происшествие произошло по вине хозяина домовладения. Мужчина самостоятельно установил газовое оборудование — проточный водонагреватель без дымоотводящей трубы.

Как отметили в компании, такая установка является грубейшим нарушением правил эксплуатации газового оборудования.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Дагестане пострадал при взрыве газа житель частного жилого дома в дагестанском городе Хасавюрте. Он доставлен в центральную городскую больницу.