Нарьян-Мар, , 17:23 — REGNUM Губернатор Ненецкого АО провел совещание с представителями силовых ведомств по расследованию дела об убийстве ребенка. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа. Обсуждение проходило за закрытыми дверями, после его завершения глава НАО выступил с заявлением:

«Не могу разглашать детали следствия. Я сейчас был на месте трагедии, мы прошли по детскому саду, поговорили с персоналом. Мне кажется, самое главное, что мы все должны понять, — многие вещи происходят из-за человеческого равнодушия. Вот если бы все выполняли свои обязанности так, как предписано по инструкции, если бы всем не казалось, что всё слишком благополучно и ничто нам не угрожает, возможно, удалось бы избежать этой трагедии. Я уверен, что следствие разберется во всех деталях и все, кто действительно проявил равнодушие или халатность в своей деятельности, понесут максимальное наказание, которое возможно в соответствии с законодательством РФ», _ завил Александр Цыбульский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вчера днем в Нарьян-Маре в детском саду «Сказка» был убит шестилетний мальчик. Преступника впустил в здание охранник, приняв его за одного из родителей. Подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело. Идет следствие.