Салехард, , 17:24 — REGNUM В ямальском городе Надыме следователи проводят проверку информации об избиении инвалида. Личности участников происшествия установлены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ЯНАО.

Сегодня, 1 ноября, в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как студент колледжа города Надыма избивает своего сокурсника, страдающего отклонениями в развитии. Якобы таким образом он наказывает педофила. Затем инвалида толкают в снег и пинают ногами.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельств происшествия. Также будет дана правовая оценка действиям лица, которое выложило жестокое видео в сеть. Подчёркивается, что юноша, который наносит удары инвалиду, является несовершеннолетним.