Киселёвск, Кемеровская область, , 17:22 — REGNUM Кузбасский политолог Андрей Полухин считает, что убийство экс-мэра Киселёвска Сергея Лавреньева — «это дыхание 1990-х, это продолжение тех конфликтов, которые утихомирились вроде в июне этого года». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил, что убийство Лаврентьева говорит об ослаблении власти в регионе.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший мэр Киселёвска Сергей Лавреньев был застрелен в ночь на 1 ноября в собственном доме в селе Верх-Чумыш. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц» (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).