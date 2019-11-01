Кострома, , 17:18 — REGNUM Сотрудники Росгвардии задержали начальника костромской колонии прямо у ее входа, — сообщает ГТРК «Кострома».За деньги начальник разрешал передавать заключенным запрещенные предметы — алкоголь, телефоны, а также обещал досрочное освобождение. По словам следователей, подозреваемый должен был получить 1 млн 180 тыс рублей. Это самая крупная взятка в Костромском регионе области за последние годы.

«За деятельностью подозреваемого лица проводились активные оперативно-розыскные мероприятия в течении полугода. За это время было установлено, что заключенные колонии пользовались снисходительным отношением начальника колонии не просто так, а за определенную плату. В течении полугода ему передавались как денежные средства, так и иное имущество», — прокомментировал начальник отдела УЭБиПК УМВД по Костромской области Андрей Горшков.

Следователи сообщают, что «факт получения денег и подарков начальником колонии был выявлен полицейскими управления по борьбе с экономическими преступлениями (УЭБиПК) совместно с управлением собственной безопасности ФСИН России».