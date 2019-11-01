Архангельск, , 17:10 — REGNUM В связи с трагическим событием, произошедшим в детском саду Нарьян-Мара в дошкольных учреждениях Архангельска проходят внеплановые проверки, с руководителями детсадов проводится дополнительный инструктаж. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

«В течение дня во всех учреждениях проходят внеплановые дополнительные инструктажи с персоналом учреждения по охране жизни и здоровья воспитанников, по выполнению должностных инструкций. При этом педагогам указывается на необходимость осуществлять постоянный контроль за детьми, не оставлять их без должного присмотра», — отметила начальник отдела дошкольного образования Анжелика Ломтева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вчера в детский сад «Сказка» во время тихого часа ворвался мужчина и убил ножом спящего шестилетнего ребенка. Подозреваемый арестован. Идет следствие.