Курск, , 16:48 — REGNUM В Курской области за 10 месяцев 2019 года зарегистрировано девять лабораторно подтвержденных случаев кори. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

К началу ноября от кори привиты 7 тыс. 317 человек, в том числе 551 ребенок. В Курской области вакцинация началась с 1 апреля.

Прививки делают детям, взрослым от 18 до 35 лет, а также взрослым из «группы риска», к которым относятся работники образовательных учреждений, торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, а также куряне, которые работают вахтовым методом.