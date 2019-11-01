Новосибирск, 1 ноября 2019, 16:44 — REGNUM После того, как детские сады Новосибирска выполнят пункты, указанные в телефонограмме, разосланной после трагедии в детском саду Нарьян-Мара, в городе пройдут выборочные внеплановые проверки детских учреждений. Об этом сообщил начальник отдела контроля организации питания и ресурсного обеспечения департамента образования мэрии Новосибирска Роман Попов.
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Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам Романа Попова, после убийства ребёнка в детском саду Нарьян-Мара, в детские учреждения Новосибирска — детсады и школы — была направлена телефонограмма с требованием вновь провести дополнительные инструктажи с ответственными за безопасность детей и учреждения.