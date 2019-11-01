Новосибирск, , 16:44 — REGNUM После того, как детские сады Новосибирска выполнят пункты, указанные в телефонограмме, разосланной после трагедии в детском саду Нарьян-Мара, в городе пройдут выборочные внеплановые проверки детских учреждений. Об этом сообщил начальник отдела контроля организации питания и ресурсного обеспечения департамента образования мэрии Новосибирска Роман Попов.

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Роман Попов «Проверки в детских садах Новосибирска проводятся планово. Но естественно, этот случай у нас не останется без внимания. Проверкой детских садов занимается в том числе Росгвардия, отдел лицензирования полиции, который лицензирует все ЧОПы, ФСБ и наш отдел. У нас есть специалист по безопасности, который в ежемесячном режиме проверяет детские сады».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам Романа Попова, после убийства ребёнка в детском саду Нарьян-Мара, в детские учреждения Новосибирска — детсады и школы — была направлена телефонограмма с требованием вновь провести дополнительные инструктажи с ответственными за безопасность детей и учреждения.