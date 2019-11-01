Иваново, , 16:43 — REGNUM Сотрудники УФСБ по Ивановской области ликвидировали межрегиональный канал поставки наркотических средств в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 1 ноября.

Сотрудники УФСБ задержали жителя Нижегородской области 1994 года по подозрению в том, что он приобрёл более 2,9 кг синтетического наркотического средства для последующего сбыта бесконтактным способом в регионах ЦФО и ПФО. По данным ведомства, задержанный является оптовым сбытчиком интернет-магазина, торгующего наркотиками. Правоохранители его задержали при изъятии наркотиков из тайника.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», максимальное наказание по данной статье — пожизненное лишение свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа сотрудники Ивановского УФСБ изъяли 13 кг синтетического наркотика у двоих молодых людей, также купивших оптовую партию для распространения.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупную партию наркотиков изъяли у «закладчиков» в Ивановской области