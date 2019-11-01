Донецк, , 17:10 — REGNUM Восемь человек погибли, шестеро получили ранения в результате боевых действий на территории Донецкой Народной Республики за прошедшую неделю. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в ДНР.

В результате вооружённой агрессии со стороны Украины в период с 25 по 31 октября погибли восемь военнослужащих республики. Ранения различной степени тяжести за указанный период получили пятеро военнослужащих и один мирный житель ДНР.

В период с 1 января текущего года и по 31 октября в результате боевых действий со стороны украинских боевиков на территории ДНР погибли 143 бойца армии ДНР и девять мирных жителей, из них шесть женщин и трое мужчин.

Всего с начала вооружённого конфликта в Донбассе на территории ДНР погибли 4881 человек, в том числе 81 ребёнок.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 16 случаях нарушения режима перемирия на территории ДНР украинскими войсками. При обстрелах территории ДНР киевские боевики использовали 128 единиц боеприпасов.

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