Москва, , 16:37 — REGNUM Пожарные спасают людей из жилого дома в центре Москвы, где произошёл пожар. Видеозапись их работы опубликовал телеграм-канал Life Shot.

На кадрах видно, что для эвакуации жильцов верхних этажей используется автовышка. По данным канала, уже спасены пять человек.

«Жильцы говорят, что подобное в их доме происходит уже не в первый раз. Один из соседей любит выпить и периодически устраивает в своей квартире пожар. Его уже вытащили — надышался дымом», — говорится в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, появилась информация об обрушившейся шахте лифта при пожаре в доме на на Большой Сухаревской улице.