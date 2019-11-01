Ханты-Мансийск, , 16:28 — REGNUM Министерство обороны России опровергает сведения, полученные СМИ от руководителя комитета солдатских матерей Югры Ирины Браун, о заболевших в воинской части в посёлке Горный Забайкальского края семи солдат-срочников из ХМАО. В официальном заявлении ведомства сообщается о вымысле данных фактов.

«Заболеваемость в воинской части ниже средних многолетних показателей. Воинское подразделение несёт службу в штатном режиме», — заявляют в Министерстве обороны России.

Ирина Браун заявила ранее о расформировании части в ЗАТО Горный Байкальского края и о том, что в госпиталь попали с нервными срывами семеро солдат из ХМАО.

В ответ на заявление Минобороны России Ирина Браун сообщила Ura.RU, что о болезни югорских солдат-срочников её информировали родители новобранцев из печально прославившейся части. Добавив, что комитет солдатских матерей из ХМАО всё равно отправится в Забайкалье, чтобы «разобраться в том, что происходит с нашими ребятами».

Напомним, по сведениям Ирины Браун, в части, где 25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял 10 человек, 8 из которых погибли, служат 26 человек из Ханты-Мансийского автономного округа.

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