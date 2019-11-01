Прага, , 16:23 — REGNUM В чешском городе Пардубице, расположенном на северо-востоке страны, на заводе по производству боеприпасов Explosia прогремел взрыв. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщил журналистам представитель предприятия Мартин Венцл.

Он рассказал, что в одном из цехов завода загорелся порох и произошел «небольшой взрыв». В результате инцидента пострадали четыре человека. У троих пострадавших зафиксированы ожоги 30% тела, у одного из них также тяжелое ранение головы.

А вот у четвертого пострадавшего обожжено 90% тела. Медики оценивают его состояние, как критическое. Его вертолетом доставили в пражскую больницу.

Венцал также уточнил, что всего в момент аварии на предприятии находились 500 человек.

Министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек прибыл на завод для ознакомления с ситуацией. Известно, что данный завод полностью принадлежит государству.