Курск, , 16:20 — REGNUM В Курской области за сутки жертвами телефонных мошенников стали пять человек. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, из-за действий злоумышленников они в общей сложности лишились более 300 тысяч рублей.

У пяти человек мошенники похитили деньги с банковских счетов — от 127 до 25 тысяч. В каждом случае злоумышленники действовали одинаково: представлялись сотрудниками банков, заявляли о подозрительной активности на счете, а затем просили владельцев кар продиктовать им данные — в том числе секретные коды. Пользуясь доверчивостью курян, с их счетов списывали деньги.

По всем пяти обращениям возбуждены уголовные дела. В полицию просят курян быть бдительными — сотрудники банков не просят конфиденциальную информацию и не звонят, чтобы отменить подозрительные переводы денег.