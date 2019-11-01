Кишинёв, , 16:15 — REGNUM Водители-дальнобойщики перекрыли несколько трасс в Молдавии из-за того, что не хватает разрешений на транспортировку товаров в Россию. Об этом 31 октября сообщает телеканал Publika.

По данным журналистов, перекрыты въезды в Кишинев, Единцы и Окницу.

Отмечается, что в 2019 году молдавским компаниям было выдано около 15 000 авторизаций на транспортировку товаров в РФ, но этого оказалось недостаточно. По оценкам самих перевозчиков необходимо еще 5 000 разрешений.

31 октября президент Молдавии Игорь Додон сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что договорился о срочной выдаче 500 дополнительных разрешений. Он также призвал молдавское правительство активнее включаться в решение данной проблемы.