Ижевск, , 15:46 — REGNUM В Игринском районе Удмуртии произошел разлив нефти. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Утечка зафиксирована на 250 км автотрассы М-7 «Волга». Объем разлива оценивается в два кубометра.

В настоящее время ведутся работы по локализации загрязнения, устанавливается площадь загрязненного участка. Уточняется, что ущерба землям лесного фонда, лесным насаждениям, а также землям сельскохозяйственного назначения не причинено.

Как сообщало ИА REGNUM, летом прошлого года также в Игринском районе произошел прорыв промыслового нефтепровода Чутырского месторождения нефти. Чутырская площадь принадлежит компании «Удмуртнефть» (дочерняя структура «Роснефти»). Всего на Чутырской площади пробурено 718 скважин