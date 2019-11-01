Москва, , 15:49 — REGNUM Московские следователи объявили в международный розыск одного из лидеров криминального мира России, «вора в законе» 47-летнего Надира Исмаилова (до смены фамилии — Салифов). Об этом сообщается на официальном сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Криминальный авторитет подозреваемого в совершении преступления по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). В преступных кругах мужчина известен под кличкой «Гули» (в переводе с грузинского — «сердце»). По версии следствия, с 2009 года Исмаилов пребывает за пределами РФ. Авторитет в криминальном сообществе позволял ему организовывать, руководить и координировать преступную деятельность в российской столице и других регионах страны.

Также в отношении подозреваемого расследуется уголовное дело о похищении людей с целью вымогательства на территории Москвы и Тольятти. По данному факту криминальному авторитету заочно предъявлено обвинение. Уголовное дело возбуждено по ст. 126 УК РФ и ст. 163 УК РФ. Фигурант объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент следователи совместно с ФСБ и представителями полиции проводят оперативные мероприятия, чтобы установить страну пребывания Исмаилова для его дальнейшей экстрадиции в РФ.

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