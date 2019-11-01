Ижевск, , 15:39 — REGNUM Слесарь-сантехник в Удмуртии отсудил у работодателя 1 млн рублей за травмы, которые он получил при падении с крыши. Об этом сообщает республиканская Государственная инспекция труда.

Слесарь выполнял работы по устранению течи воды при обильном таянии снега на крыше дома, упав с высоты, он получил тяжелые травмы. При этом по итогам расследования комиссии, к несчастному случае привело нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда и неудовлетворительная организация производства работ. Пострадавший с выводами комиссии не согласился и потребовал проведения дополнительной проверки.

В результате был сделан вывод, что основная причина несчастного случая — неудовлетворительная организация производства работ, работник был допущен до работы без предварительного медицинского осмотра. Пострадавший длительной время находился на стационарном лечение, а позже ему установлена 1 группа инвалидности.

В итоге районный суд Ижевска принял решение о взыскании компенсации морального вреда с работодателя в размере 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Пермском крае мужчина отсудил компенсацию в размере 300 тысяч рублей за травму на производстве, в результате которой потребовался протез руки. Работник отцеплял трос, когда бульдозер начал движение без команды. Мужчина получил перелом и множественные раны левой кисти. В суде установлено, что причиной травмирования стало отсутствие на объекте ответственного мастера за безопасное производство работ. Помимо этого, бульдозер должен был начинать свою работу по сигналу регулировщика или сигнальщика.