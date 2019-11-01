Вязники, Владимирская область, , 15:34 — REGNUM В Владимирской области МУП Вязниковского района «Коммунальные системы» оштрафовали за сброс сточных вод в реку Пенуха. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Предприятие не оформило права пользования участком, но прокуратура установила, что МУП сбрасывает в Пенуху сточные воды в трёх километрах от устья реки. При этом у предыдущего собственника было на это законно оформленное право, а «Коммунальные системы» не обращались в региональный департамент природопользования.

Эту информацию передали в Росприроднадзор. В отношении предприятия завели административное дело по статье «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий». Предприятие оштрафовали на 50 тысяч рублей.