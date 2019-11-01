Москва, , 15:24 — REGNUM Кирилл Шавкунов из поселка Семушино Зуевского района в числе детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Кирилл учится в десятом классе поселковой школы. Летом он отдыхал на реке Чепце. Неожиданно один из купающихся подростков стал вызвать к помощи. Кирилл бросился в воду. Герой подплыл со спины, подхватил утопающего, подняв его голову над водой, и вытащил подростка на берег.

ИА REGNUM напоминает, в Совете Федерации при поддержке Росгвардии сегодня, 1 ноября, состоялась шестая торжественная церемония награждения в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». В преддверии Дня народного единства детям и подросткам до 16 лет, совершившим героические и мужественные поступки, вручены общественные награды и ценные подарки. Также накануне участники проекта посетили Музеи Московского Кремля, побывали на Соборной площади, в Оружейной палате и в Грановитой палате с Красным крыльцом.