Ярославль, , 15:12 — REGNUM Судебные приставы в Ярославле закрыли ресторан гостиницы «Святой Георгий». Именно в этой гостинице жили студенты, массово заболевшие во время Всероссийского слета Национальной лиги студенческих клубов в Ярославле в конце октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении федеральной службы судебных приставов.

Закрытие ресторана в Ярославле УФССП по ЯО

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за медицинской помощью обратились 65 человек, 29 из них были госпитализированы. Все они жили в гостинице «Святой Георгий». В день обращения за помощью, 24 октября, в ресторан пришла проверка Роспотребнадзора. Она выявила различные нарушения санитарных норм. В частности, в ресторане не было необходимых дезинфицирующих средств, продукты хранились с нарушениями. Например, мясо хранилось при ненадлежащей температуре и без даты разморозки.

Роспортребнадзор возбудил дело об административном правонарушении, наказание по которому назначил суд. Это приостановка деятельности ресторана на 60 дней. Это решение и исполнили судебные приставы.

Отметим, что официальных данных о причинах массового заболевания власти пока так и не озвучили. Первоначальной версией был вирус. Однако судя по жесткой реакции контрольных органов, не исключено, что произошло все-таки пищевое отравление.

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