Брянск, , 15:16 — REGNUM Недалеко от деревни Переторги Выгоничского района Брянской области с нарушениями сжигали трупы свиней и разлили навозную жижу в лесной массив. Пункт сжигания биологических отходов выявили экологические активисты, сообщили 1 ноября в пресс-службе межрегиональной экологической общественной организации Зелёный Фронт».

В одном километре от свинокомплекса местного агропредприятия в 50 метрах от проездной дороги экологи увидели открытое нараспашку здание, в котором находится действующая печь для сжигания биологических отходов. Трупы свиней были свалены в незакрытую ёмкость, а рядом на почве сложены кучи из золы от сжигания. В юго-восточной части от оборудованных на свинокомплексе лагун для навоза экоактивисты выявили следы разлива навозной жижи в лесной массив. Зелёные насаждения оказались сильно подтоплены, видны следы «выжигания» растений и почвы.

Экологи провели проверку в рамках общественного экологического мониторинга. Материалы о нарушении ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов направлены в уполномоченные ведомства.