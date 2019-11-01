Москва, , 15:08 — REGNUM Осуждённого за покушение на убийство северодвинского школьника Ивана Крапивина снова будут судить — после смерти подростка преступнику предъявили новое обвинение. Теперь он обвиняется в убийстве несовершеннолетнего и покушении на убийство его матери. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генеральная прокуратура РФ.

Ранее обвиняемый уже был осужден на 14,5 лет заключения за покушение на убийство двух человек. Тогда мальчик ещё был жив, с помощью врачей он боролся с последствиями тяжелейшей черепно-мозговой травмы. Но в декабре 2018 года подростка не стало, ему было всего 16 лет.

Судмедэкспертиза установила причинно-следственную связь между действиями преступника и смертью мальчика. Это послужило основанием для отмены приговора и предъявления нового обвинения по более тяжким статьям УК РФ, сообщает ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, Иван Крапивин был посмертно награждён орденом Мужества. Также он был награжден медалью СК «Доблесть и отвага».