Ульяновск, , 15:06 — REGNUM В Ульяновской области правоохранители задержали 39-летнего жителя Ульяновска, которого считают лидером криминальной среды в регионе. Возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», сообщает УМВД по региону.

Подозреваемый был задержан в результате совместной операции сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России, ульяновского УМВД и при силовой поддержке Росгвардии. Полицейские полагают, что 39-летний ульяновец с марта 2018 года занимает «высшее положение в криминальной иерархии региона», его указания и поручения выполняют «лица, имеющие более низкий криминальный статус».

«Своими действиями задержанный распространял свои традиции, обычаи и влияние на территории Ульяновской области», — считают правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по факту занятия высшего положения в преступной иерархии. В полиции отмечают, что в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде «запрета определенных действий».

Как сообщало ИА REGNUM, закон об уголовном наказании главарей преступных групп был принят по инициативе президента Владимира Путина. В частности, он предусматривает лишение свободы до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей для лиц, занимавших «высшее положение в преступной иерархии». За участие в так называемых криминальных сходках грозит до 20 лет лишения свободы.

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