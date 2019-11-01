Уфа, , 15:15 — REGNUM Бывшую заведующую интернатом для престарелых и инвалидов подозревают в мошенничестве в Башкирии. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

По версии следствия, в прошлом году заведующая интернатом получила более 33 тысяч рублей якобы для покупки товаров и медикаментов для детей сирот, которые имеют ограниченные способности по состоянию здоровья. Деньги она взяла из средств, которые начисляются на счета детей в качестве социальных пособий.

Следователи считают, что данные средства чиновница потратила на личные нужды, а чтобы скрыть факты хищений, она предоставила в комиссию по расходованию денег воспитанников подложные чеки, которые свидетельствовали о целевом расходовании средств.

По данному факту было возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Отмечается, что в данный момент ущерб детям полностью возмещен.