Уфа, , 14:58 — REGNUM Жителя Белебеевского района Башкирии подозревают в причинении смерти по неосторожности своему знакомому. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.

По версии следствия, 20 октября текущего года мужчины приехали на машине подозреваемого в лес в пригороде Белебея. Там между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил своего знакомого, который скрылся в неизвестном направлении.

«Через непродолжительное время потерпевший скончался недалеко от места конфликта от переохлаждения организма», — говорится в сообщении.

По его словам, он думал, что потерпевший сам доберется до дома.

Отмечается, что на улице была низкая температура, а потерпевший был в состоянии алкогольного опьянения, при этом на нем не было верхней одежды. Через какое-то время потерпевший замерз недалеко от места конфликта.

Через несколько дней, подозреваемый вернулся на место ссоры, поскольку заметил отсутствие знакомого.

Сначала он решил скрыть факт случившегося и закопал тело потерпевшего. Но позже обратился в полицию, все рассказал.

По сообщению пресс-службы ведомства, сейчас стражи порядка проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства преступления.