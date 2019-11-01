Алма-Ата, Казахстан, , 14:43 — REGNUM В результате массового дорожно-транспортного происшествия в Алма-Ате погиб один человек и еще двое получили травмы, сообщили 1 ноября в управлении здравоохранения города.

В управлении отметили, что один из трех пострадавших был доставлен в больницу с травмами несовместимыми с жизнью. Второй пациент госпитализирован в отделение ортопедической хирургии с тяжелыми травмами. Еще одна пациентка отказалась от госпитализации.

Отметим, массовое ДТП произошло в ночь с 31 октября на 1 ноября с участием четырех автомобилей: КамАЗа, Газели и двух легковых автомобилей. Грузовой автомобиль на полном ходу въехал в заднюю часть Toyota Camry. Все пострадавшие оказались пассажирами этого автомобиля, водитель Toyota скончался от полученных травм.

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