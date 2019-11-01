Киселёвск, Кемеровская область, , 14:34 — REGNUM Подчинённые одного из участников нападения на экс-мэра Киселёвска Марата Гарипова были удивлены тем, что Гарипов вообще оказался на месте преступления.

«У нас это не укладывается в голове, — цитирует «Московский комсомолец» подчинённого Гарипова Юрия. — В подчинении у него шесть человек. Мы все водолазы, патрулируем Беловское водохранилище и по области, достаём утонувших людей. Марат многим помог».

Он рассказал, что об убийстве узнал от коллег, а они из интернета, и уточнил, что в штабе Беловской спасательной группы прошёл обыск, были изъяты документы. Мужчина отметил, что, насколько ему известно, у Гарипова не было зарегистрированного оружия.

ИА REGNUM сообщало, что ранее правоохранительные органы установили личность одного из участников нападения на бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева. Это Марат Гарипов, который был руководителем Беловской спасательной группы ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кемеровской области».

Напомним, что убийство экс-мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева совершено поздно вечером 31 октября.

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