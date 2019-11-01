Тверь, , 14:31 — REGNUM Громкое дело тверских и московских «чёрных риелторов», обвиняющихся в совершении девяти убийств ради квартир, предстанут перед судом. 1 ноября пресс-служба Следственного комитета РФ заявила о завершении расследования по уголовному делу, фигурантами которого являются 13 жителей Московской и Тверской областей.

Группа действовала в течение нескольких лет. По версии следствия, организатором преступного бизнеса стал житель Тверской области — самого его уже нет в живых. Согласно материалам дела, именно он создал преступную группу, включив в нее своих родственников и знакомых. Целью преступников стала недвижимость одиноких, а также ведущих асоциальный образ жизни людей, имеющих квартиры в Москве.

Своим жертвам они предлагали переехать в жилье на территории Тверской области, более дешёвое по сравнению с квартирами в Москве, чтобы получить разницу. После того, как документы на продажу московских квартир подписывались, бандиты «обмывали» сделку со своими жертвами, подмешивая в спиртное снотворное. После того, как владелец квартиры засыпал, его убивали — топили или закапывали ещё живым в землю, расстреливали прямо на кладбище в Тверской области. Здесь же убитых и хоронили, пряча тела под оградками и крестами с других могил. Убивали, считают следователи, не только самих владельцев квартиры, но членов их семей, которые могли помешать им. Всего жертвами «риелторов» стали девять человек.

Пресекли деятельность бандитов в марте 2018 года. В ходе следствия было установлено незаконное отчуждение пяти квартир, стоимость которых составляла от 4 до 8 миллионов рублей, общая сумма похищенного имущества составила около 30 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело в отношении 13 соучастников с утвержденным обвинительным заключением готовится к передаче в суд.

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