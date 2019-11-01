Кигали, , 14:21 — REGNUM В Руанде была арестована хакерская группа, состоящая из граждан трех восточноафриканских стран, которая, предположительно, пыталась взломать систему банка. Об этом передает ВВС Africa.

В Бюро расследований Руанды сообщают, что хакеры якобы планировали украсть деньги со счетов клиентов в Equity Bank, но не сказали, когда именно была предпринята попытка взлома. По данным сотрудников полиции, члены группы были арестованы непосредственно при попытке взломать банковскую систему.

По предварительным данным, хакерская группа состояла из восьми кенийцев, трех руандийцев и одного угандийца.

Equity Bank является региональным гигантом финансовых услуг, присутствующим в Кении, Уганде, Танзании, Руанде, Южном Судане и Демократической Республике Конго.

Генеральный директор Equity Bank Джеймс Мванги в начале этого года заявил, что на банк было совершено около 14 000 попыток хакерских атак.