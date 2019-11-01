Екатеринбург, , 14:35 — REGNUM Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и причинении имущественного ущерба (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Подсудимый признан виновным и приговорён к денежному штрафу в размере 330 тыс. рублей и лишению свободы сроком на пять лет. Учитывая то, что предприниматель не явился в суд на оглашение приговора, он объявлен в розыск.

Следствием установлено, что подсудимый, являясь директором строительной фирмы привлекал в 2017 году в посёлке Баранчинский к работам субподрядные организации, но после их завершения, не производил расчет, чем нанёс ущерб на сумму более 32,2 млн рублей.

Также в 2017 году подсудимый выиграл подряд на строительство детского сада в Верхнем Тагиле. В акты приёмки выполненных работ о вносил недостоверные сведения, чем нанёс ущерб бюджету на сумму 32 млн рублей.

Более того, взяв подряд на выполнение капремонта в двух домах по улицам Старых Большевиков и Атмосферная в Екатеринбурге, предприниматель привлёк субподрядчиков, не оплатив им в итоге выполненные работы. Ущерб составил более 3,8 млн рублей.

Отметим, что гражданские иски потерпевших от мошеннических действий подсудимого будут рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства.