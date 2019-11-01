с. Михайловка, 1 ноября 2019, 14:06 — REGNUM В Оренбургское области проводится доследственная проверка по факту смертельного пожара, который произошел в селе Михайловка Курманаевского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.
По данным ведомства, утром 1 ноября в частном доме обнаружены обгоревшие тела двух человек. Личности мужчин установлены.
По оперативным данным, жертвами пожара стали мужчины, злоупотреблявшие алкоголем. В качестве основной версии ЧП рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.
Назначена пожаро-техническая экспертиза. Точная причина пожара устанавливается.