с. Михайловка, , 14:06 — REGNUM В Оренбургское области проводится доследственная проверка по факту смертельного пожара, который произошел в селе Михайловка Курманаевского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, утром 1 ноября в частном доме обнаружены обгоревшие тела двух человек. Личности мужчин установлены.

По оперативным данным, жертвами пожара стали мужчины, злоупотреблявшие алкоголем. В качестве основной версии ЧП рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.

Назначена пожаро-техническая экспертиза. Точная причина пожара устанавливается.