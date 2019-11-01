Чебоксары, , 14:01 — REGNUM 2 ноября в Чувашии начнётся потепление и к середине следующей недели потеплеет до 14 градусов. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Обильные снегопады в минувшие два дня, 30−31 октября, прошли в восточной половине республики. По данным метеостанций, снежный покров в Чебоксарах достиг семи сантиметров. Самые большие сугробы — в Канаше, их высота составляет 10 сантиметров. Отметим, что из-за обильных снегопадов в Чебоксарах за двое суток произошло 49 ДТП, в основном это столкновения транспортных средств.

После снегопадов в Чувашии значительно потеплеет. Если 31 октября воздух остыл до −9…−11 градусов морозов, то 2 ноября столбики термометров приблизятся к нулевой отметке. Прогнозируется метель, небольшой снег. 3 ноября будет без осадков, температура поднимется до + 4 градусов.

В ночь с на 4 ноября через Чувашию пройдет теплый фронт, поэтому возможен ледяной дождь. Несмотря на тёплую погоду, ожидаются сильные порывы ветра — 18−20 м/с. 5 ноября температура поднимется до +9…+14 градусов, прогнозируются дожди.

По предварительным прогнозам, 8 ноября в Чувашии снова похолодает, но сохранится плюсовая температура (+4…+9 градусов).

В связи с изменением погодных условий ГИБДД Чувашии призывает водителей своевременно сменить летнюю резину на зимнюю, а также соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, быть предельно внимательными около пешеходных переходов и вблизи образовательных учреждений.

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