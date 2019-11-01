Омск, 1 ноября 2019, 13:59 — REGNUM Благополучно завершились поиски 14-летней жительницы Ленинского округа Омска. Как сообщает главное управление МВД по региону, накануне вечером, 31 октября, девушка вернулась домой и пояснила, что гуляла по городу.
«Полицейскими предварительно установлено, что противоправных деяний в отношении неё не совершено», — сказано в официальном сообщении правоохранителей.
Напомним, ранее заявление о потерявшейся дочери поступило от матери. Женщина пояснила, что около полудня 31 октября ребёнок ушёл в школу и пропал.
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