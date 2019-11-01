Самара, , 13:58 — REGNUM Следователи Самарской области начали проверку по факту появления в СМИ информации о том, что в Самаре в десятках многоквартирных домов протекает крыша. Об этом 1 ноября сообщает областное СУ СК РФ.

Отмечается, что 1 ноября в СМИ появилась информация о том, что одна из жительниц Самары пожаловалась на протекающие крыши. По ее словам, кровли в домах начали протекать еще весной текущего года, но, несмотря на многочисленные жалобы местных жителей, коммунальные службы города ремонт крыш так и не выполнили.

Сообщается, что по данному факту организована доследственная проверка. Контроль за ее результатами осуществляет центральный аппарат ведомства.