Симферополь, , 13:50 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате тройной аварии в Белогорском районе Крыма поздно вечером 31 октября, сообщила 1 ноября пресс-служба МВД по Республике Крым.

Авария произошла около 21:40 на 169 км 700 м «Таврида» Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь». Как предварительно установлено, водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь по дороге от Симферополя в направлении Белогорска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мини-грузовиком Mitsubishi Fuso Canter, который двигался навстречу. Грузовик перевернулся и столкнулся с фурой с полуприцепом Scania.

В результате аварии пострадали четыре человека — водитель и пассажиры легкового Ford, все они госпитализированы. Причины и обстоятельства аварии в настоящее время проверяют сотрудники ГИБДД.