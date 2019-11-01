Москва, , 13:56 — REGNUM Артисты театральной труппы Санкт-Петербургского Мариинского театра, прибывшие на гастроли в Москву, обратились к медикам с жалобой в связи с отравлением. Об этом 1 ноября сообщила «Интерфаксу» пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

По данным ведомства, за медицинской помощью обратилось тринадцать артистов, из которых шестеро, в том числе один несовершеннолетний, были госпитализированы.

Причина отравления устанавливается.

Артисты прибыли в столицу для участия в фестивале «Зарядье», который проходит с 30 октября по 4 ноября. Инцидент произошел после их выступления.