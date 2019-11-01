Тулун, Иркутская область, , 13:45 — REGNUM Больше недели потребовалось пожарным для тушения пожара на мусорном полигоне в Тулунском районе Иркутской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, очаг на территории 3,5 га был ликвидирован первого ноября.

23 октября загорелся полигон, расположенный на седьмом километре Гадалейского тракта. К его тушению были привлечены бульдозеры и водовозы. Однако при создании противопожарного разрыва возникли трудности из-за глубины залегания мусора — более 20 метров.

В результате огнеборцам пришлось применить тактику изоляции — на горящие участки будет отсыпан грунт для прекращения к огню доступа кислорода. Открытое горение было потушено к 29 октября.

«После ликвидации открытого горения, потребовалось применение особой тактики для дотушивания тлеющих залежей мусора путем изоляции. Грунтом были отсыпаны участки для прекращения доступа кислорода. Работы велись в круглосуточном режиме, всего было задействовано 3 бульдозера, 3 самосвала, экскаватор, фронтальный погрузчик и 2 водовозки», — сообщил начальник Тулунского пожарно-спасательного гарнизона Александр Филиппович.

Ранее органы МЧС было возбудили административное расследование по установлению собственника земель и эксплуатирующих организаций.

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