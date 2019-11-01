Красноярск, , 13:43 — REGNUM Скандал в правоохранительных органах Красноярского края: 32-летнего заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по Богучанскому району уличили в том, что вечером 19 октября 2019 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил сексуальное преступление в отношении одной из посетительниц кафе «Придорожное» поселка Ангарский. Об этом сообщает СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«В настоящее время подозреваемому по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, в ходе допроса он не признал свою вину», — отмечают следователи.

Тем временем руководство главного управления МВД России по Красноярскому краю заявило, что преступление начальником охраны общественного порядка было совершено вне службы и вне рабочего времени.

«В настоящее время приказом Главного управления МВД по краю данный сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Проводится служебная проверка, по результатам которой полицейский будет уволен из органов внутренних дел за поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника ОВД», — заявили в полиции.