Екатеринбург, , 14:34 — REGNUM В Свердловской области количество зарегистрированных браков за первые девять месяцев 2019 года уменьшилось на 2837 по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Как сообщает информационный портал Е1 со ссылкой на данные регионального ЗАГСа, в текущем году с начала года зарегистрировано 35 638 браков.

В 2018 году за этот же период (до 1 октября) было зарегистрировано 38 475 браков.

При этом количество разводов в сравнении с 2018 годом увеличилось на 627 случаев. Так за первые девять месяцев 2019 года зарегистрировано 15 260 разводов, а за аналогичный период прошлого года — 14 633 случаев расторжения брака.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько лет в Свердловской области уровень рождаемости ниже уровня смертности. В первые полгода положительная динамика, когда рождаемость превышает смертность, сохранялась только в Екатеринбурге.

Читайте также: На Урале по-прежнему снижается рождаемость и увеличивается смертность

Читайте ранее в этом сюжете: Рождаемость в Екатеринбурге снизилась на несколько тысяч детей