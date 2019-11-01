Ханты-Мансийск, , 13:27 — REGNUM Представители комитета солдатских матерей Югры и правительства ХМАО планируют выехать в воинскую часть в посёлке Горный Забайкальского края, где семь солдат-срочников из региона попали в госпиталь. Об этом 1 ноября сообщила СМИ председатель окружной общественной организации солдатских матерей и семей погибших защитников отечества Югры Ирина Браун.

После расстрела Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев в части забайкальской части у одного солдата из Югры на нервной почве образовался псориаз, второй — потерял дар речи. Что стало с остальными срочниками из ХМАО, выясняется.

Отмечается, что в части, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял 10 человек, 8 из которых погибли, служат 26 человек из Ханты-Мансийского автономного округа.

Кроме того, Ирина Браун отметила, что часть, где произошла трагедия, расформировывается. Делегация из ХМАО обсудит с военными возможность перевести ребят из Югры поближе к дому.