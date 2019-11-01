Киев, 1 ноября 2019, 13:43 — REGNUM В одном из супермаркетов Киева в рыбе нашли токсин ботулизма, сообщило 1 ноября издание Liga.net.
Проверку провели после того, как заболел один из жителей города.
«В связи с регистрацией случая заболевания ботулизмом жителя Киева, который, возможно, связан с употреблением рыбной продукции промышленного производства (рыбы вяленой), главное управление Госпотребслужбы в Киеве провело внеплановое инспектирование с отбором образцов пищевых продуктов», — сказано в сообщении.
В данный момент магазину временно запретили продавать рыбу.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 октября 2019 года в Киевской области зафиксировали три случая заболевания ботулизмом. Один из заболевших скончался.
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