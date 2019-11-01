Нарьян-Мар, , 13:25 — REGNUM В морге Ненецкой окружной больницы началась церемония прощания с погибшим в детском саду мальчиком.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации округа, церемония прощания продлится до 16.00.

«Все расходы по организации прощания и похорон мальчика взяла на себя окружная администрация. Проститься с малышом могут все желающие жители округа», — сообщили в администрации.

По распоряжению главы НАО Александра Цыбульского семье и близким мальчика оказана вся необходимая помощь и поддержка. С ними круглосуточно находятся психологи центра «Дар» и дежурит карета скорой помощи.