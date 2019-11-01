Красноярск, , 13:20 — REGNUM Судя по данным Среднесибирского УГМС, предстоящие выходные не будут спокойными в Красноярском крае. Завтра, 2 ноября, в центральных районах региона не исключено новое природное буйство — сильные порывы северо-западного ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Сообщало ИА REGNUM, штормовые порывы ветра в регионе наблюдались 29 октября. Ситуация значительно осложнилась ближе к вечеру. Порывы ветра усилились, аварийным бригадам пришлось всю ночь восстанавливать энергоснабжение.

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