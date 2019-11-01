Ростов-на-Дону, , 13:20 — REGNUM Грудной ребёнок был обнаружен в квартире Октябрьского района Ростова-на-Дону в антисанитарных условиях. Региональное управление СКР проведёт по данному факту проверку. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 1 ноября.

«В ряде СМИ опубликована информация о том, что в Ростове-на-Дону местная жительница ненадлежащим образом воспитывает детей, оставляет их в антисанитарных условиях без присмотра. Организовано проведение доследственной проверки», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что тревогу забили соседи семьи, где живут дети. По их информации, у маленького ребёнка ещё есть старший брат — мальчик десяти лет. То, что дети живут в антисанитарных условиях, подтверждает видео, снятое в квартире очевидцами.

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