Новосибирск, , 13:14 — REGNUM Начальник отдела контроля организации питания и ресурсного обеспечения департамента образования Новосибирска Роман Попов отметил, что трагедия, произошедшая в детском саду в Нарьян-Маре, — это «беда общая».

Роман Попов

«Хоть это и случилось далеко, но сегодня нами была направлена телефонограмма во все районы, во все детские сады и школы города — с требованием вновь провести дополнительные инструктажи с ответственными за безопасность учреждения, с самими охранниками на предмет конкретно по этому случаю. Исключение доступа в детские сады и школы людей с неадекватным поведением, в алкогольном или наркотическом опьянении, с подозрительным внешним видом, либо с несоответствием размера одежды телосложению, чтобы не пронесли ничего. Кроме того, именно по этому случаю указано, чтобы вор время тихого часа в обязательном порядке в спальной комнате с детьми присутствовал воспитатель».