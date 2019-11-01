Волгоград, , 13:07 — REGNUM Один человек скончался, ещё шесть, в том числе дети, получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия в Михайловском районе Волгоградской области, сообщили 1 ноября в пресс-службе регионального УМВД. Легковая машина догнала впереди идущий грузовик. Водитель большегруза говорит, что не заметил столкновения.

По предварительной информации, 1 ноября в 00:30 водитель автомашины «ВАЗ-2112» на 792 км автодороги Р-22 «Каспий» в сторону Волгограда, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся автомобилем «МАЗ-6312» с прицепом. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте, пассажиры ВАЗа 35-летняя женщина, 17-летняя девушка, двое 15-летних подростков, 13-летний и восьмилетний мальчики с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Водителя грузового автомобиля задержали на территории Иловлинского района. Мужчина пояснил, что уехал с места аварии, поскольку не почувствовал момента совершения ДТП. В полиции устанавливают обстоятельства аварии, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.